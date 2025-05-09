Seydişehir'de ücretsiz kanser taraması yapıldı

ASDEP personellerince de ev ziyaretleri gerçekleştirilerek ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları değerlendirildi, ihtiyaçları tespit edildi.

Vatandaşlar rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri taramalarının yanı sıra kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirildi.

"2025 Aile Yılı" kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) saha taraması etkinliği düzenledi.

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