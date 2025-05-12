Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Emeği Elinde Hayalin Peşinde" sergisi açıldı

        Konya'da kağıt rölyefle yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Emeği Elinde Hayalin Peşinde" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da kağıt rölyefle yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Usta öğretici olan Betül Öncel, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide yaptığı konuşmada, sergide 500 den fazla eserin bulunduğunu söyledi.

        Eserler hakkında bilgi veren Öncel, "Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları sergiledik. Kağıt rölyefler, boncuk döşeme, cam üzerine sanat, takı tasarımı, keçeden ürünler, geri dönüşüm ürünleri, polyester boyama, ahşap dönüşümler, örgü ürünleri, el yapımı çantalar, hepsi bu sergimizde mevcut. Gelen ziyaretçiler aradığı her şeyi burada bulabilir." dedi.

        Sergi 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali sona erdi
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali sona erdi
        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı
        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı
        Beyşehir'de asayiş
        Beyşehir'de asayiş
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle buluştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle buluştu:
        Konyasporlu futbolcular Anneler Günü'nü ziyaretlerle kutladı
        Konyasporlu futbolcular Anneler Günü'nü ziyaretlerle kutladı