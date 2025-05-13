Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı kapılarını açtı

        Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı kapılarını açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında, şehirlerin üretim kapasitesiyle, geleceğe adanmış emek ve insana yatırım yapan iradeyle büyüdüğünü belirtti.

        Mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

        "Esasen buradaki iş birliği de Konya'mızın kendi insan kaynağına, kendi gençliğine olan inancı ve güvenidir. Günümüzde mesleki eğitim, sadece gençlerin değil, şehir ve ülkelerin kalkınmasında da temel güçtür. Bu gücü büyüten ise kararlılık ve iş birliğidir. Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum, yeteneklerinize güvenin. Sizler sadece bir meslek sahibi olacak değil, yarının işini kuracak, üretime yön verecek bir nesilsiniz. Burada kurulan her temas, hem sizlerin yolculuğuna yön verecek hem de şehrimizin sanayisini nitelikli insan kaynağıyla buluşturacaktır."

        - "Burada gençlerimiz firmalarla birebir görüşecek, öz geçmişlerini verebilecekler"

        KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayi üretimindeki başarının sürdürülebilir olması için insan kaynağının önemli olduğunu belirtti.

        Sanayideki insan kaynağının çözümünün tek yolunun mesleki eğitimden geçtiğine dikkati çeken Büyükeğen, şöyle konuştu:

        "Bugün sanayimizin sürdürülebilir büyümesinin önündeki en kritik sorun, insan kaynağı haline gelmiştir. Bir yandan sanayicimiz çalıştıracak insan kaynağı bulamıyor, diğer yandan gençlerimiz ya iş bulamıyor ya da hayal ettiği mesleği yapamıyor. Sanayicimizde ve gençlerimizde çok büyük potansiyel var ama maalesef biz bu iki gücü birleştirmekte zorlanıyoruz. İşte bu çelişki, sadece bugünün değil, geleceğimizin de sorunu. Çözümün ise tek yolu mesleki eğitim. 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı ile insan kaynağı sorununa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 'Bu fuarda iş var, bu fuarda gelecek var.' diyerek bugün kapılarını açacağımız fuarımızda, 75 firmamız, kurum ve kuruluşumuz stant açtı. Konya'daki meslek liselerimizde okuyan 3 binin üzerindeki öğrencimizi, bu firmalarımızla iki gün boyunca fuarımızda buluşturacağız. Burada gençlerimiz firmalarla birebir görüşecek, öz geçmişlerini verebilecekler. Staj ve iş imkanlarına doğrudan erişim sağlayacaklar."

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kurum müdürleri, bölge sanayicileri ve öğrenciler katıldı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda stant açan firmalar ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Konya'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
        Konya'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
        Konya'da TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı
        Konya'da TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü Şükrü öldü
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü Şükrü öldü
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü
        Konya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü
        Seydişehir'de psikodestek semineri düzenlendi
        Seydişehir'de psikodestek semineri düzenlendi