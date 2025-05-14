Down sendromlu Fatih kanserle mücadelenin zorluklarını sanatla aştı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kazanan down sendromlu 25 yaşındaki Fatih Tuş, tedavi sürecinde yaptığı resimlerin kanser hastaları yararına hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte sergilenmesinin mutluluğunu yaşadı.

Ağrı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Tuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde bir yıla yakın zorlu tedavi sürecinden geçti.

Doktorlarının yönlendirmesi ve ailesinin desteğiyle resme başlayan Tuş, bu süreçte çok sayıda esere imza attı.

Lösemiyi yenen Tuş'un 50'den fazla resim ve diğer eserleri, kanser hastaları yararına hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Tuş, müzisyenlerin de yer aldığı etkinliğin keyfini, ailesi, yakınları, doktorları ve hastane çalışanlarıyla oynayarak çıkardı.

- "Hem Fatih'in sıkılmamasını sağladılar, hem de tedaviye uyumunu artırdılar"

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Demircioğlu, AA muhabirine, hastanın kemik ağrıları ve kansızlık şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi.

"Ailesi Fatih ile çok ilgilendi. O süreçte Fatih bu eserleri ortaya çıkardı. Hem Fatih'in sıkılmamasını sağladılar, hem de tedaviye uyumunu artırdılar. Bu durum hastalıkla savaşmasına destek oldu. Boyamalar, resimler, maketler, yapbozlar üretti. Fatih, hastanede yatarken, tedavi sürecinde adeta bir sanatçıya dönüştü. Hastalık Fatih'in içinden bir sanatçı çıkardı."

Tanısının hızlı şekilde konulup, zaman kaybetmeden tedaviye başladıklarını vurgulayan Demircioğlu, "Hızlı ilerleyen, tedavi edilmezse hastanın haftalar içinde kaybedilebileceği lösemi çeşidinin tanısı konuldu. Hastamızın bir de down sendromu var. Down sendromlularda lösemi sık görülebiliyor. Tanıyı koymak kolaydı ama tedavi süreci zordu. Hemen hastaneye yatışını yaptık. Fatih tedaviye çok güzel yanıt verdi ve iyileşti. Tekrarlamaması için de pekiştirme tedavilerini verdik." diye konuştu.

Abla Zehra Tuş da hastane yönetiminin ve kendilerinin desteğiyle kardeşi için mutlu olabileceği ortam oluşturduklarını dile getirdi.

Zorlukların üstesinden aile olarak geldiklerini anlatan Tuş, "Fatih boyama etkinliklerini seviyordu ama resme çok yatkın değildi. İlk günler yapbozlarla başladık. Sonra mandala boyamaları yaptı. Bir süre sonra resmi kendi geliştirmeye başladı. Ben de yardımcı oluyordum. Bu zorlu süreci birlikte aştık. Üç ay önce hastaneden taburcu edildi. Şimdi çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Doyasıya eğlenen Fatih Tuş ise "Bazılarını ben yaptım, bazılarını beraber yaptık. Burası hastane, benim sergim. Ailemle geldik. Bozkır'dan geldim ya oyun havası çaldı. Ben de oynadım. Çok güzeldi." dedi.