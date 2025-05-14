Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

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