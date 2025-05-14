Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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