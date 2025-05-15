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        Konya'da fide dağıtım töreni düzenlendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:35
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        Konya'da fide dağıtım töreni düzenlendi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, sağlıklı tarımı desteklemek ve ata tohumunun ilçe genelinden yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ata tohumları kullanılarak üretilen 450 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi yüzde 75 hibe desteğiyle vatandaşlara dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Genetiğiyle oynanmamış, kimyasal maddelere maruz kalmamış ata tohumlarını koruyup çoğaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Ustaoğlu, "Toplumun temel taşı olan üreticilere destek vermeye devam edeceğiz. Her eve ata tohumu düşüncesiyle başlattığımız bu destek, umuyoruz ki geleneksel yöntemle daha da yaygınlaşacak, ülkemizin her köşesinde ata tohumu yaygınlaşacak." diye konuştu.

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