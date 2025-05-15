Konya'da Engelliler Haftası kapsamında sergi düzenlendi
Konya'nın Hüyük ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla sergi gerçekleştirildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla sergi gerçekleştirildi.
Hüyük Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Öğrencilerin kendi eserlerini tanıttığı sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve aileler katıldı.
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