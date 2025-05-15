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        Konya'da öğrencilere hızlı okuma teknikleri gösterildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere hızlı okuma teknikleri eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:44
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        Konya'da öğrencilere hızlı okuma teknikleri gösterildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere hızlı okuma teknikleri eğitimi verildi.

        Kaymakam Cevdet Bakkal tarafından Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 7. sınıf öğrencileri, hızlı okuma teknikleri, okuduğunu anlama ve sınav başarısı konusunda bilgilendirildi.

        Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, şube müdürü Kenan Çağlıyan, okul müdürleri, öğretmenler ve farklı okullardan 7. sınıf öğrencileri katıldı.

        Eğitimin ardından Bakkal, öğrencilerle bir süre sohbet etti, sınavlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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