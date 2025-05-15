Konya'da öğrencilere hızlı okuma teknikleri gösterildi

Eğitimin ardından Bakkal, öğrencilerle bir süre sohbet etti, sınavlarında başarılar diledi.

Kaymakam Cevdet Bakkal tarafından Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 7. sınıf öğrencileri, hızlı okuma teknikleri, okuduğunu anlama ve sınav başarısı konusunda bilgilendirildi.

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