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        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:18
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        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Anıt Meydanı'nda M.A. ile H.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.A, M.A'ya silahla ateş ederek ayağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan H.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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