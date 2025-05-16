Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Anıt Meydanı'nda M.A. ile H.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda H.A, M.A'ya silahla ateş ederek ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan H.A'yı gözaltına aldı.
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