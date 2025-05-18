4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

Organizasyondan elde edilen gelir ise Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacak.

Organizasyon, 37 ülke, 65 şehirden, toplam 15 bin sporcunun katılımıyla, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, kadınlarda aynı ülkeden Eunita Chepchumba birinci oldu.

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