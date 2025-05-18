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        4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

        Konya Büyükşehir Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, kadınlarda aynı ülkeden Eunita Chepchumba birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:52
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        4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
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        Konya Büyükşehir Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, kadınlarda aynı ülkeden Eunita Chepchumba birinci oldu.

        Organizasyon, 37 ülke, 65 şehirden, toplam 15 bin sporcunun katılımıyla, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarış, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.

        Organizasyondan elde edilen gelir ise Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacak.

        - Yarışı kazananlar

        Yarışta, 21 kilometrelik yarı maratonu, erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, 01.04.26'lık derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da aynı ülkeden Eunita Chepchumba, 01.16.52'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

        10 kilometre yarışını ise erkeklerde Ersin Tekal, kadınlarda Burcu Subatan Belir ilk sırada tamamladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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