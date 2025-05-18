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        Konya'da 28 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybedenler anıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, 24 Ekim 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 49 kişi, Karapınar Gençlik Merkezi gönüllüsü üniversite öğrencileri tarafından anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:14
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        Konya'da 28 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybedenler anıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, 24 Ekim 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 49 kişi, Karapınar Gençlik Merkezi gönüllüsü üniversite öğrencileri tarafından anıldı.

        Karapınar-Ereğli karayolunun 21. kilometresinde yer alan ve kazada yaşamını yitiren vatandaşların anısına yaptırılan anıt, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ziyaret edildi.

        Gönüllü gençler, Kur'an-ı Kerim okuyarak Yasin-i Şerif ve dualarla kaybedilen arkadaşlarını andı.

        Karapınar Gençlik Merkezi gönüllülerinden Mercan Delen, AA muhabirine, Karapınar Gençlik Merkezi olarak, hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okumak ve dua etmek için geldiklerini söyledi.

        Karapınar İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Karakul ise bütün vefat eden vatandaşlara ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

        Ziyaretin ardından gönüllü gençler, anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Galeri

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