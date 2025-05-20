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        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu

        Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Konyalı iş insanları Suriye'de yetimlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:06
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        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu
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        Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Konyalı iş insanları Suriye'de yetimlerle bir araya geldi.

        Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Safa Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek tarafından yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Alemdar Külliyesi'ni yerinde görmek ve Halep'te yetimlere yemek ikram etmek için Suriye'yi ziyaret etti.

        Halep'te yemek ikramında yetimlerle bir araya gelen heyet adına konuşma yapan Safa Vakfının bir önceki dönem başkanı Mahmut Sami Kozan, "Verenel Derneği ve Safa Vakfımızın birlikte düzenlemiş olduğu, Afrin ve Halep'teki yemek ikramı programındayız. Burada bulunan yetim, fukara kardeşlerimize her ay gelip böyle bir ikram veriyorlar. Verenel Derneği ve Safa Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hizmette bulunan, yardım eden ve burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Özellikle burada bulunan kardeşlerimizin sıkıntı içinde olduklarını, bu hallerini görerek daha net müşahede ettik. Yardım eden kardeşlerimiz burada daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu görsünler, bilsinler. Daha fazla derneklere, vakıflara ihtiyaç olan bir merkez burası." ifadelerini kullandı.

        Safa Vakfı Afrin Eğitim Koordinatörü Çetin Gölgül ise yaptığı açıklamada, Halep'te insanların ciddi sıkıntılar yaşadığını, Konya'dan önemli ölçüde destek gördüklerini söyledi.

        Halep'teki ziyaretlerin ardından Afrin'e geçen heyet, burada Safa Vakfı Verenel Derneği Alemdar Yetim Okulu'nda mezuniyet şenliğine katıldı.

        Heyet, burada da yetimlerle sohbet etti, çeşitli ikramlarda bulundu ve yapılan çalışmaları yerinde gördü.

        Verenel Derneği tarafından bu yıl düzenlenecek Kurban faaliyetlerinde de başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalarda binlerce insana kurban eti ikram edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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