Konya'da polisin yaralandığı olayla ilgili yargılama başladı

Konya'da ailesinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine yardıma gelen polis memurunu bıçaklayan tutuklu sanık ile memurun 2 ekip arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre K. ile tutuksuz yargılanan polis memurları E.D, S.H, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Emre K. sağlık sorunları nedeniyle ifade vermek istemediğini söyledi.

Emre K'nin tanık olarak dinlenen babası Nuri K, olay günü oğlunun bilmediği bir sebeple sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Nuri K, polis memuru Mustafa Topuz'un ayağı takıldığı için yere düştüğünü, oğlunun düşürmediğini öne sürdü.

Yaralanan Mustafa Topuz'un ekip arkadaşı E.D. ise "Olay günü ihbar üzerine 2 kişi olarak gittik. Emre K. evden çıkıp elindeki bıçakla üzerimize doğru koştu. Arkadaşımın dışarı çıktığını düşündüm. Ben arka kapıya yöneldim. Sonra Emre K'nin ekip arkadaşımın üzerinde olduğunu gördüm. Arkadaşımı çekip ambulansa götürdüm." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanının "Olaya neden müdahale etmedin?" sorusu üzerine sanık E.D, "Silahı kullanabilecek durumda değildim. Ben arka bahçedeydim, arkadaşımsa sokak kapısına daha yakındı." beyanında bulundu. Diğer polis memuru S.H. ise "Olay günü yorgun olduğum için ekibimle olaya gidemedim." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Emre K'nin tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. - Olay Konya'da 13 Ekim 2024'te Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Mustafa Topuz, sinir krizi geçiren Emre K'nin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı. Silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.