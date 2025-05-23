Seydişehir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Seydişehir Kızılay Şubesince Milli İrade Meydanı'nda "ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa", "sigarayı bırak hayatını değiştir" temalı etkinlik gerçekleştirdi.
Ekinlikte, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı tarafından sağlıklı beslenme, düzenli aktivite ve periyodik sağlık kontrolleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yaptı.
Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ise kan bağışı, Kızılay'ın çalışmaları hakkında ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması konusunda bilgi verdi.
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