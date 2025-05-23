Seydişehir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı

Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ise kan bağışı, Kızılay'ın çalışmaları hakkında ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması konusunda bilgi verdi.

Ekinlikte, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı tarafından sağlıklı beslenme, düzenli aktivite ve periyodik sağlık kontrolleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı.

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