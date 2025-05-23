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        Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:22
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        Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.Y'nin kullandığı 42 BAJ 291 plakalı motosiklet, Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir eve çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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