Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.Y'nin kullandığı 42 BAJ 291 plakalı motosiklet, Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir eve çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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