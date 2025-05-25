Seydişehir'de Kitap Günleri sona erdi

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kitap Günleri sona erdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Millet Bahçesinde açılan ve 6 gün süren etkinlikte binlerce kitapseveri ağırladıklarını söyledi.

Birbirinden kıymetli yazarlar ve binlerce kitapla başlattıkları kitap günlerini tamamladıklarını kaydeden Ustaoğlu, "Seydişehir'de düzenlenen en önemli sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer alan Kitap Günleri'mizde çocukların, gençlerin ve vatandaşların sevdikleri yazarlarla bir araya gelmeleri güzeldi. Kitap Günleri, sadece bir kültür etkinliği değil, bilgiyle, kitapla ve özellikle gençlerimizle kurduğumuz güçlü bir bağın yansıması oldu." dedi.

Seydişehirli yazarlar Ahmet Şener, Ahmet Umutlu, Ercan Arslan, Hakkı Balcı, Uğur Demircan, Bahaddin Karakuş, Nuri Uygur, Eda Beyaz, Dilek Altındağ, Şakir Yıldırımoğlu, Hacı Halim Kartal, Mehmet Aydın, Mehmet Boztepe, Ümid Harun, Tayyar Yıldırım, Kazım Öztürk, Ayşe Ünüvar, Gülşen Ünüvar, Yücel Uysal, Mustafa Metli, İzzet Eker, Muhammed Uzun, Ebubekir Uğur, Meryem Ela Uğur, Dilek Altundağ, Hayrullah Değerli, Mustafa Dinç de kitaplarını okurları için imzaladı.