Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ahırlı'da tarım arazileri sulayabilmek için çözüm aranıyor

        Ahırlı ilçesinde sulu tarım arazilerini sulayabilmek için çözüm arayan Belediye Başkanı Ali Üzlük ve beraberindeki heyet, vatandaşı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırlı'da tarım arazileri sulayabilmek için çözüm aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ahırlı ilçesinde sulu tarım arazilerini sulayabilmek için çözüm arayan Belediye Başkanı Ali Üzlük ve beraberindeki heyet, vatandaşı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Akkise Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda, vatandaş ile yöneticiler bir araya geldi.

        Tarım arazilerini sulayamayan bölge halkı, durumun vahametini dile getirirken, belediye başkanı Ali Üzlük, "Bu sorunun giderilmesi için yapılması gereken tüm adımları atıyoruz." dedi.

        Üzlük, belediye meclis üyelerinin ve mahalle muhtarlarının da katıldığı istişare toplantısında vatandaşın da desteğini alarak, bu sorunu sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı
        Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı
        Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Seydişehir'de Kitap Günleri sona erdi
        Seydişehir'de Kitap Günleri sona erdi
        Konyalı sanayici, fabrikasında oluşturduğu odada müzikle iç içe bir yaşam s...
        Konyalı sanayici, fabrikasında oluşturduğu odada müzikle iç içe bir yaşam s...
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Scherzo" oyunu sahnelendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Scherzo" oyunu sahnelendi
        Konya'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü