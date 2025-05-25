Ahırlı'da tarım arazileri sulayabilmek için çözüm aranıyor
Ahırlı ilçesinde sulu tarım arazilerini sulayabilmek için çözüm arayan Belediye Başkanı Ali Üzlük ve beraberindeki heyet, vatandaşı bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ahırlı ilçesinde sulu tarım arazilerini sulayabilmek için çözüm arayan Belediye Başkanı Ali Üzlük ve beraberindeki heyet, vatandaşı bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Akkise Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda, vatandaş ile yöneticiler bir araya geldi.
Tarım arazilerini sulayamayan bölge halkı, durumun vahametini dile getirirken, belediye başkanı Ali Üzlük, "Bu sorunun giderilmesi için yapılması gereken tüm adımları atıyoruz." dedi.
Üzlük, belediye meclis üyelerinin ve mahalle muhtarlarının da katıldığı istişare toplantısında vatandaşın da desteğini alarak, bu sorunu sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade etti.
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