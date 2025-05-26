Konya'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü M.D. ile diğer araçtaki H.K., H.K. ve A.K. yaralandı.

Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'ndeki kazada ise M.D'nin kullandığı 06 HE 3304 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 42 AEK 266 plakalı otomobil çarpıştı.

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