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        Konya'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:06 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:06
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        Konya'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de seyir halindeki E.T. idaresindeki 42 BCG 076 plakalı otomobil, R.S. yönetimindeki 42 HT 761 plakalı otomobil ile Ravza Camisi önündeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü R.S ile yanındaki E.A. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'ndeki kazada ise M.D'nin kullandığı 06 HE 3304 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 42 AEK 266 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü M.D. ile diğer araçtaki H.K., H.K. ve A.K. yaralandı.

        Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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