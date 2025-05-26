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        Konya'da eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:05
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        Konya'da eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede, tartıştığı eşi N.Ö'yü (41) bıçaklayarak öldüren İ.Ö'nün (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Dün akşam çıkan tartışmada İ.Ö, karısını bıçakla yaralamış, N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı ise 12 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunmuş ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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