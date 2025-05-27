Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 19'u tutuklu, 31 sanığın yargılanması sürüyor.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen tutuklu sanık Serkan Arslan, "Ben yaptığım bir arkadaşlık nedeniyle 2 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Olay yerinde değildim. Serhat T. ile mesajlarımdan ve iletişim kayıtlarımdan bu durum ortaya çıkacaktır. Dosyada da benim aleyhime hiçbir sözlü ya da yazılı delil yoktur. Olay yerinde bulunmuş herhangi bir parmak izim veya benzeri delil söz konusu değildir. Ben öğrenciyim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Ferat Alyamaç da suçsuz olduğunu öne sürerek, "Benim adıma kayıtlı bir silah vardı. Bu silah olayda kullanılmadı. Olaydan sonra gelip benden teslim aldılar. Benim olayla alakam yoktur." beyanında bulundu.