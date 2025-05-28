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        Konya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştı

        Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:57
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        Konya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştı
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        Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Ekipler, bayram öncesi talebin arttığı bazı ürünlere yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

        Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

        Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir markette yapılan denetimlerin ardından gazetecilere, Ticaret Bakanlığının denetimlerinin 81 ilde sürdüğünü söyledi.

        Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi tüketiciler için kontrollerin yoğunlaştırıldığını anlatan Çağlayan, "Bu kapsamda market, piyasa gözetim, etiket ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

        Çağlayan, vatandaşların bu konularda sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi, CİMER, Ticaret İl Müdürlüğü veya Alo 175'i arayarak müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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