Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde koyunları kurt saldırısında telef olan aile, verilen küçükbaşlarla sevindi.

Saadetler Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Murat Mernekli'nin Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak aldığı koyunlarından 6'sı ağılına giren kurdun saldırısı sonucu telef oldu.

Seydişehir Belediyesi tarafından 8 keçi verilen Mernekli, "Olay başımıza geldiği anda çok çaresizdim. Şükürler olsun zararımızı karşıladılar. Zor durumdaydık ama bizi sevindirdiler." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise "Ailemizin yüzünün gülmesi ve Kurban Bayramı'nı huzurlu ve ağız tadıyla geçirmesi bizim için mutluluk verici." ifadesini kullandı.​​​​​​​