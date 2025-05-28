Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde koyunları kurt saldırısında telef olan aile, verilen küçükbaşlarla sevindi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde koyunları kurt saldırısında telef olan aile, verilen küçükbaşlarla sevindi.
Saadetler Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Murat Mernekli'nin Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak aldığı koyunlarından 6'sı ağılına giren kurdun saldırısı sonucu telef oldu.
Seydişehir Belediyesi tarafından 8 keçi verilen Mernekli, "Olay başımıza geldiği anda çok çaresizdim. Şükürler olsun zararımızı karşıladılar. Zor durumdaydık ama bizi sevindirdiler." dedi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise "Ailemizin yüzünün gülmesi ve Kurban Bayramı'nı huzurlu ve ağız tadıyla geçirmesi bizim için mutluluk verici." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.