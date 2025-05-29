Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da iki şah damarı tıkanan hasta tek operasyonla hayata döndü

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da konuşmasındaki bozulma üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran hastanın iki şah damarındaki pıhtı tek operasyonla temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da iki şah damarı tıkanan hasta tek operasyonla hayata döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da konuşmasındaki bozulma üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran hastanın iki şah damarındaki pıhtı tek operasyonla temizlendi.

        Ilgın ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Salih Gökçe, konuşma bozukluğu şikayeti üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökçe'nin inme geçirdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından hızla anjiyografi yapıldı.

        Her iki şah damarının da tıkanık olduğu görülen hastanın, hızlı müdahaleyle tek işlemde iki tıkalı damarı da açıldı.

        Müdahalenin gecikmesi halinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek Gökçe, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - Hasta literatürlük müdahaleyle ölümden döndü

        Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özdemir, AA muhabirine, hastanın konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildiğini söyledi.

        Burada tahlillerin ardından Gökçe'yi hızlı bir şekilde anjiyoya aldıklarını anlatan Özdemir, "Her iki şah damarının (internal karotis arter) da tıkalı olduğunu gördük. Bu, sık gördüğümüz, rastladığımız bir durum değil. Şah damarı tıkanıklığına bağlı olarak hastalar felç geçirebiliyor. Her iki şah damarı tıkandığında beyin beslenmesi sağlanamadığından dolayı hastalarda saatler içerisinde ölümün olmasını görebiliyoruz." diye konuştu.

        - "İki şah damar tıkanıklığını ilk defa gördük"

        Gökçe'nin hayati tehlikesi üzerine zamanla yarıştıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu hastamızda ilk önce sol şah damarını açtık. Hızlıca hemen sağ tarafa geçtik. Orayı da açtık. Her iki şah damarında başarılı bir işlemle açarak hastamızı ayaktan taburcu ettik. Literatürde aynı anda iki şah damarı tıkanan vaka bildirimi yok. İki şah damarı birbirinden farklı zamanlarda tıkanan hastalar oluyor. Böyle hastalar benim de oldu. Literatürde bunun gibi vaka sunumları var ama aynı anda iki şah damarı tıkanıklığını ilk defa gördük. Uluslararası bilimsel dergilerde vaka sunumunu yapacağız. İki şah damarı tıkanıklığına aynı anda müdahale edilebileceğini göstereceğiz. Konuşması tamamen bozuktu, müdahaleyle felç durumu düzeldi. Şu anda yürümeye başladı. İşlemden birkaç gün sonra da hastayı taburcu ettik."

        Müdahalenin ardından kontrole gelen Gökçe de kendisini hayata döndüren Prof. Dr. Özdemir'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar

        Benzer Haberler

        Konya'da kayıp olarak aranan öğretmen ölü bulundu
        Konya'da kayıp olarak aranan öğretmen ölü bulundu
        Çiftin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Çiftin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi
        Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi
        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta...
        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta...