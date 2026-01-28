Habertürk
Habertürk
        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Konya'da restorasyon çalışmalarını inceledi

        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Konya'da restorasyon çalışmalarını inceledi

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Konya'da yürütülen restorasyon çalışmalarında inceleme yaptı.

        Giriş: 28.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:08
        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Konya'da restorasyon çalışmalarını inceledi
        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Konya'da yürütülen restorasyon çalışmalarında inceleme yaptı.


        Aksu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan İnce Minareli Medrese'yi ziyaret ettikten sonra Sahip Ata Külliyesi ile Şerafettin Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Üç vakıf eserinde yürütülen güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Aksu, tarihi eserlerin korunmasının yalnızca fiziksel onarım süreci olmadığını, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından bilimsel, dikkatli ve uzun vadeli sorumluluk taşıdığını vurguladı.

        Aksu, daha sonra Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2025 yılında projesi hazırlandıktan sonra ihalesi yapılan ve aşevi olarak hizmete açılması planlanan Ankara yolundaki binada incelemelerde bulundu.

        Ziyaret kapsamında binanın mevcut durumu, fiziki altyapısı ve yürütülecek hazırlık çalışmaları yerinde değerlendirildi.

        Aşevi projesinin, ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir ve nitelikli hizmet sunması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.



