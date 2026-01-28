Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendilerini bağımlılıkla mücadeleye adadı

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da, Bağımsız Yaşam Derneğinin (BAYDER) bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendileri gibi zor süreçlerden geçenlere yardımcı olmak için gönüllü hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendilerini bağımlılıkla mücadeleye adadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da, Bağımsız Yaşam Derneğinin (BAYDER) bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendileri gibi zor süreçlerden geçenlere yardımcı olmak için gönüllü hizmet veriyor.

        F.B.A. yaklaşık 13 yıllık, M.Ş. ise 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığından BAYDER sayesinde kurtuldu. Dernek çatısı altında çalışmalara gönüllü katkı veren ikili, bağımlılıkla mücadele edenlere destek oluyor.

        Ankara'dan Konya'ya gelerek dernekte 90 gün boyunca aldığı eğitimlerle bağımlılıktan kurtulan 28 yaşındaki F.B.A, AA muhabirine, ilk başlarda hiç umudu olmasa da derneğe başvurduğunu söyledi.

        Uyuşturucu bağımlılığının, kişiliğini, kimliğini, duygularını, ailesini ve maneviyatını elinden aldığını vurgulayan F.B.A, "Buraya gelirken kaybettiğimiz o kadar çok şey vardı ki, artık kazanacağımız bir şey yok olarak görüyorduk. Burada kazandıklarımızın, kaybettiklerimizin önüne geçebileceğini gördüm." dedi.

        Aldığı eğitimlerin ardından bağımlılıktan kurtulduğunu, ardından kendisiyle aynı süreçleri yaşayanlara yardım etmeye başladığını anlatan F.B.A, şöyle konuştu:


        "Kendimizden örneklerle buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddeyi gerçekten bırakmak isteyenler burada başarılı oluyor. Kaybettiğimiz şeylere değil de kazanacağımız şeylere bakarsak buradan çok güzel verim alınıyor. Bağımlılıktan kurtulanlar bizi çok sevindiriyor. Sadece kendisinin değil, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun da duasını alıyorsunuz."


        - "Uyuşturucu benliğimizi aldı"

        İstanbul'da arkadaş ortamında alıştığı uyuşturucudan kurtulan 26 yaşındaki M.Ş. ise madde bağımlılığının psikolojik bir hastalık olduğunu söyledi.


        Dernekteki herkesin menfaat beklemeden birbirine destek olduğunu belirten M.Ş, şunları kaydetti:

        "Ailemize çok çektirdik. Uyuşturucu benliğimizi aldı. Allah bize burayı nasip etti. Burada yaklaşık 60 gün kaldıktan sonra bir kez ev iznine ailemin yanına gittim. Hayatım boyunca annemden hiç duymadığım, 'Seninle gurur duyuyorum oğlum.' demesi beni çok gururlandırdı. Eğitimcimizin çoğu, bağımlılıktan kurtulan ve bizleri çok iyi anlayabilen insanlar. İnsanlara dokunmak, onların ailelerinin mutlu olmasına vesile olmak istiyorum."

        - "Birlikte iyileşiyoruz"

        Derneğin Konya Şube Müdürü Mehmet Yalçın da bağımlılıktan kurtulup mezun olanlarla irtibatı hiç koparmadıklarını dile getirdi.


        Derneğin tamamen gönüllü bağışçılar ve eğitimcilerle faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Yalçın, "Başarı oranımız da yüzde 70'in üzerinde. Bu başarının sırrı da onlara sahip çıkmak. Dernekten yaklaşık 160 mezunumuz var. Bunlardan yüzde 70'i maddeden ve diğer bağımlılıklardan uzak şekilde hayatlarına devam ediyor. Birlikte iyileşiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Beyşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Başına metal parça saplanan işçi, 17,9 milyon TL tazminat kazandı
        Başına metal parça saplanan işçi, 17,9 milyon TL tazminat kazandı
        Beyşehir'de bir anlık kontrol kaybı can aldı kaza anı kamerada
        Beyşehir'de bir anlık kontrol kaybı can aldı kaza anı kamerada
        Başkan Kılca öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu
        Başkan Kılca öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu
        Selçuk Üniversitesi ile Zarmed Üniversitesi iş birliğini güçlendiriyor
        Selçuk Üniversitesi ile Zarmed Üniversitesi iş birliğini güçlendiriyor
        Yaklaşık 40 yıllık sigara alışkanlığını 20 günde bıraktı
        Yaklaşık 40 yıllık sigara alışkanlığını 20 günde bıraktı