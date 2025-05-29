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        Karapınar'da bilim fuarı etkinliği düzenlendi

        Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından bilim fuarı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:12
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        Karapınar'da bilim fuarı etkinliği düzenlendi
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        Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından bilim fuarı etkinliği gerçekleştirildi.

        Okul bahçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri tanıttı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, "Öğrencilerin bilime olan ilgisi bizleri gururlandırıyor. Onlara bu imkanları sağlayarak hem yaratıcılıklarını geliştiriyoruz hem de özgüven kazandırıyoruz. Bu tür fuarlar, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

        Etkinliğe, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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