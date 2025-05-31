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        Beyşehir Gölü'nde tatil sezonu başlıyor

        Konya'daki Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajında tatil sezonu başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:46
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        Beyşehir Gölü'nde tatil sezonu başlıyor
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        Konya'daki Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajında tatil sezonu başlıyor.

        Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karaburun plajının 1 Haziran Pazar günü vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.

        Plajdan istifade eden tatilciler şezlong ve şemsiye, tuvalet ve mescit gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

        Yeşil örtüsü ile dikkat çeken plajın hemen yanı başındaki kamelyalarda ağaçlar arasında piknik yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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