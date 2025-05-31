Beyşehir Gölü'nde tatil sezonu başlıyor
Konya'daki Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajında tatil sezonu başlıyor.
Konya'daki Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajında tatil sezonu başlıyor.
Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karaburun plajının 1 Haziran Pazar günü vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.
Plajdan istifade eden tatilciler şezlong ve şemsiye, tuvalet ve mescit gibi imkanlardan yararlanabiliyor.
Yeşil örtüsü ile dikkat çeken plajın hemen yanı başındaki kamelyalarda ağaçlar arasında piknik yapılıyor.
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