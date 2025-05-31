Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü

        Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 22:37 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

        Ardından meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine slogan attı.

        Binlerce kişi, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        İHH Konya Şubesi gönüllüsü Muzaffer Babür, toplanan kalabalık adına yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

        İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ettiğini ifade eden Babür, "Büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit edildi, 125 bine yakın insan yaralandı, binlerce kişi ise enkaz altında halen kayıp." dedi.

        Babür, resmi rakamlara göre İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivilin en az bir kez göç etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

        İsrail'in zorla yerlerinden edilen Gazzelileri, oluşturulan yerleşim yerlerinde de bombalamaya devam ettiğini vurgulayan Babür, şunları kaydetti:

        "Şu anda Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Şu ana kadar 221 gazeteci ve binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı. Yaklaşık 300 sağlık çalışanıysa hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor. İsrail, gelen yardımları da engelleyerek, insanları topyekun bir açlıkla karşı karşıya bırakıyor. Güçlü adımlar atmayan İslam ülkeleri artık kınamanın ötesine geçerek, tüm imkanlarını seferber etmelidir."

        Açıklamanın ardından program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!

        Benzer Haberler

        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Çocuğum yaşam savaşı ve...
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Çocuğum yaşam savaşı ve...
        Beyşehir Gölü'nde tatil sezonu başlıyor
        Beyşehir Gölü'nde tatil sezonu başlıyor
        Bakan Kurum: Terör belasından kurtuluyoruz
        Bakan Kurum: Terör belasından kurtuluyoruz
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:
        Görevini tamamlayan emniyetin bomba arama köpeği "Artur" ekip arkadaşından...
        Görevini tamamlayan emniyetin bomba arama köpeği "Artur" ekip arkadaşından...
        Konya'da motosikletin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Konya'da motosikletin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı