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        Konya ve çevre illerde "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Konya ve çevre illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğiyle eş zamanlı düzenlenen "12. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:15
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        Konya ve çevre illerde "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Konya ve çevre illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğiyle eş zamanlı düzenlenen "12. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        2011'den bu yana organize edilen ve bu yıl 12'incisi "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu için Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisikletseverler, Mevlana Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

        Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sağlıklı yaşam için sporu önemsediklerini dile getiren Argon, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim, mottosuyla hareket edip bağımlılıklara karşı dikkat çekmek istiyoruz. Konya'daki gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve kamu kurumu temsilcilerimizle bugün sabah burada buluştuk. Katılım her sene genişliyor." diye konuştu.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Gazlıgöl, Yeşilyol ve Kurtuluş Cadde'sinde pedal çevirdi.

        Tur öncesi meydanda toplanan katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Burada konuşan Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, Afyonkarahisar'da "Sağlığın keyfini birlikte sür" temalı bisiklet turu olduğunu söyledi.

        Burada bağımlılığa dikkat çekmek istediklerini kaydeden Kavas, "Sağlıklı yaşamda bağımlılığın önemi yani bağımlılıktan kurtulmak için sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için kamu kurum kuruluş, özel sektör, öğrencilerle, vatandaşlarla birlikte bisiklet turu yapılacak." dedi.

        Etkinliğe, Kavas'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel ve vatandaşlar katıldı.

        - Karaman

        Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, Topucak Mahallesi'ndeki Yeşilay Karaman Şubesi önünde sona erdi.

        Tur öncesi meydanda toplanan katılımcılara, broşür dağıtıldı, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Etkinlik toplu fotoğraf çekilmesi ve Yeşilay Karaman Şubesi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

        Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Yeşilay Şube Başkanı İhsan Duru, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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