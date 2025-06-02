Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sarayönü'nden kısa kısa

        –Konya'nın Sarayönü ilçesinde TÜBİTAK 4006 gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarayönü'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Konya'nın Sarayönü ilçesinde TÜBİTAK 4006 gerçekleştirildi.

        Sarayönü Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından fen bilimleri, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih ve teknolojik gibi alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.

        Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Sarayönü'nde anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

        Sarayönü 15 Temmuz Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan eserler sergilendi.

        Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Harmankaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Öğrenciler tarafından yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisi topladı.

        - Sarayönü'nde geri dönüşüm sergisi

        Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, Şube Müdürü Halil İbrahim Coşar tarafından gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı resim ve çeşitli çalışmalar beğenisine sunuldu.

        - Sarayönü'nde yıl sonu sergisi

        Sarayönü Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

        Belediyesi Bilgi Beceri ve Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu
        Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Oğlum hayata tutunmaya...
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Oğlum hayata tutunmaya...
        Kendisine oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin...
        Kendisine oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin...
        Konya'da yağış sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu
        Konya'da yağış sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu
        İşlerinden istifa edip, karavan hayatına geçen çift, Türkiye'yi geziyor
        İşlerinden istifa edip, karavan hayatına geçen çift, Türkiye'yi geziyor
        Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Hamlet" oyunuyla sona...
        Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Hamlet" oyunuyla sona...