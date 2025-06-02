Sarayönü'nden kısa kısa

–Konya'nın Sarayönü ilçesinde TÜBİTAK 4006 gerçekleştirildi.

Sarayönü Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından fen bilimleri, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih ve teknolojik gibi alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.

Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Sarayönü'nde anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Sarayönü 15 Temmuz Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan eserler sergilendi.

Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Harmankaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisi topladı.

- Sarayönü'nde geri dönüşüm sergisi

Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, Şube Müdürü Halil İbrahim Coşar tarafından gerçekleştirdi.