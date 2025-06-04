Beyşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, yolcuları emniyet kemeri takılması ve seyahat sırasında kural ihlali yapılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi konusunda uyardı.

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