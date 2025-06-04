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        Beyşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:07
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        Beyşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, uygulamada sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, yolcuları emniyet kemeri takılması ve seyahat sırasında kural ihlali yapılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi konusunda uyardı.

        Bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince denetim gerçekleştirdi.

        Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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