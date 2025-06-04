Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliğine katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet sürme etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Altay ve beraberindekiler ilk olarak bisiklet tramvayıyla Kültürpark’tan Fırat Caddesi Kavşağı'na yolculuk yaptı, ardından İstanbul Yolu üzerinden Japon Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Altay, insanın keyfini yerine getiren, çocukluğunu hatırlatan ve sağlıklı kalmasını sağlayan güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bisiklet yollarımızın standardını yükseltiyoruz. Ayrıca şehirdeki bisiklet sayısını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. 'Güle Oynaya Camiye Gel' projemiz kapsamında 100 bin çocuğumuzu bisikletle kavuşturduk. Bisiklet Destek Aracımız ile ilçelerimizdeki çocukların bisikletlerini tamir ediyoruz. Konya hızla bisiklet şehri olacak. Bunun için her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanması gerekiyor. Okula giderken, işe giderken, sağlıklı kalmak adına herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum."