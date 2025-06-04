Konya'da "Sağlıklı Gelecek İçin Sporla Güçlen" projesi başlıyor

Konya Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İrfan Arguz, "Sporun iyileştirici gücünü kullanarak gençlerimizin özgür ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine destek olacağız" dedi.

Karatay Gençlik Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Ömer Fatih Koç, "Projemizle gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, enerjilerini sporla yönlendirebilecekleri güvenli bir alan oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Karatay Gençlik Merkezi'nde "Bağımlı Olma, Özgür Ol" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, judo, atletizm, muay thai, oryantiring ve geleneksel Türk okçuluğu gibi 5 farklı branşta ücretsiz eğitimler verilecek.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Yeşilay Spor Kulübü ve Konya Yeşilay Şubesi'nin ortak olduğu proje, gençlerde bağımlılıkla mücadelede sporun rolünü güçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

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