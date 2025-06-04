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        Konya'da kısa kısa

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ilkokul öğrencileri 3. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:15
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        Konya'da kısa kısa
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ilkokul öğrencileri 3. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

        Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kapsamında gerçekleştirilen programda, görevli personel tarafından, kullandıkları araçlar ve teknolojiler hakkında bilgilendirildi.

        Okul Müdürü Adem Yılmaz, Türk Hava Kuvvetleri ile gurur duyduklarını, etkinliğin öğrenciler için çok güzel geçtiğini söyledi.

        - Hüyük'te çevre etkinliği düzenlendi

        Hüyük'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        İmrenler Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, çevre temizliği yapıldı, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

        Etkinliğin ardından katılımcılara çam fidanı dağıtıldı.

        Programa, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

        - Karapınar Ticaret Borsası, TSE tetkikleri tamamlandı

        Karapınar Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Şikayet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ne yönelik 1. Gözetim Tetkiki başarıyla tamamlandı.

        Tetkikler sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmazken, üç belgenin de geçerliliğinin devamına karar verildi.

        Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, hizmet kalitelerini her geçen gün artırdıklarını belirterek, üyelere daha kaliteli hizmet sunmayı kendilerine borç bildiklerini söyledi.

        - Yalıhüyük

        Yalıhüyük'te Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Seydişehir-Bozkır yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, sürücüler aşırı hız yapılmaması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonuyla ilgilenilmemesi konularında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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