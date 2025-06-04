Konya'da kısa kısa

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ilkokul öğrencileri 3. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kapsamında gerçekleştirilen programda, görevli personel tarafından, kullandıkları araçlar ve teknolojiler hakkında bilgilendirildi.

Okul Müdürü Adem Yılmaz, Türk Hava Kuvvetleri ile gurur duyduklarını, etkinliğin öğrenciler için çok güzel geçtiğini söyledi.

- Hüyük'te çevre etkinliği düzenlendi

Hüyük'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

İmrenler Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, çevre temizliği yapıldı, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Etkinliğin ardından katılımcılara çam fidanı dağıtıldı.

Programa, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.