Konya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda binlerce silah parçası ele geçirildi

Yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edilen fabrikada yapılan aramalarda, 8 bin 26 silah parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubesi ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir fabrikaya operasyon düzenlendi.

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