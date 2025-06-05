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        Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:47
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        Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Aksaray Valiliği ev sahipliğinde Ulu Irmak Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade etti.

        Aksaray'ın tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Aksaray'ımızın kıymetli vatandaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve huzur duyuyoruz. Hep birlikte bayramlaşacak, büyüklerimizle buluşarak bayramın manevi atmosferini yaşayacağız." dedi.

        Programa, Aksaray milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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