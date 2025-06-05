Beyşehir gölüne kaçak av denetimleri sürüyor

Beyşehir ilçesinde kaçak av amacıyla serildiği belirlenen metrelerce balıkçı ağı ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin av yasağı döneminde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimleri devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetim ve kontrollerde ekipler göl etrafında bulunan karaya çıkış noktalarına ve sazlık alanlara baktı.

Göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığını ve ağ atılıp atılmadığını kontrol ekipler, yasak av malzemeleri ele geçirdi, balıkların üreme dönemi olmasına rağmen kaçak avlanmak için serilmiş balıkçı ağları tespit etti.

Ağlar imha edilmek üzere toplanıp karaya çıkarıldı. Yasa dışı avcılık ve satış yaptığı belirlenen kişilere idari para cezaları uygulandı.

Av yasağı 15 Haziran 2025'e kadar devam edecek.