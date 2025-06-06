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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:29
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D.D. idaresindeki 34 HC 0966 plakalı otomobil Taraşçı Kavşağı'nda İ.S. yönetimindeki 42 HVH 77 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlardaki F. S, R.D, B.D, B.A. ile S. D. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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