Konya'da kaza yapan otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Öte yandan yaşamını yitiren Muhammet Yasin Su'nun motokurye olduğu, bir süre önce ara verdiği mesleğine dün yeniden başladığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kavşakta, Y.T'nin (22) kullandığı 34 RH 5474 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RH 5474 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Yasin Su (22) yönetimindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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