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        Acıgöl, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:05
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        Acıgöl, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Karacadağ'ın güneydoğusunda volkanik patlamayla oluşan, magnezyum sülfat içeriğinden dolayı suları acı ve tuzlu olan gölün kıyılarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Ziyaretçiler, Karapınar Belediyesince gölde oluşturulan yüzer havuzda, kıyıda oluşturulan plajda ve oturma alanlarında vakit geçiyor.

        Göle gelen ziyaretçilerden Yasin Yiğit, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilini Acıgöl'de değerlendirdiklerini söyledi.

        Doğal güzelliklerinin yanında gölün, farklı suyuyla yüzmek isteyenlere yeni bir deneyim yaşattığını anlatan Yiğit, "Binlerce kişi bayram tatilinde aynı bizim gibi burayı tercih etmiş. Güzel bir alan var, hava güzel, su güzel, biz de herkes gibi geldik. Değişik bir suyu var. Herkesi buraya Acıgöl'e bekliyorum." diye konuştu.

        Acıgöl'e ailesiyle gelen Memiş Esat Sarıçiçek ise hem yüzerek serinlediklerini hem de piknik yaparak güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

        Göle yüzmeye gelen Yiğit Akkaya da gölün suyunun denizinkine benzediğine dikkati çekerek, "İç Anadolu'muzda deniz keyfini Acıgöl'de yaşıyoruz. Güzel bir yer. Sıcak havalarda serinlemek için geliyoruz." diye konuştu.

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