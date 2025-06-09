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        Karapınar'da AK Parti İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:07
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        Karapınar'da AK Parti İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Teşkilat binasındaki bayramlaşma programına, İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Ersoy, programda yaptığı konuşmada, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Teşkilat olarak bizler de geçmişten bugüne emek veren tüm büyüklerimizle omuz omuza, ilçemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kulandı.

        Konuşmanın ardından partililer, bayramlaştı.

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