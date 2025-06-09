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        Bayram tatili dönüşünde Konya'da yoğunluk yaşanıyor

        Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:53
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        Bayram tatili dönüşünde Konya'da yoğunluk yaşanıyor
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        Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.

        Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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