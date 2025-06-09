Bayram tatili dönüşünde Konya'da yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.
Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.
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