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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:06
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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 42 TP 963 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        H.Y. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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