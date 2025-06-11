İş yerinde kalp krizi geçiren kişi hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı ekmek fırınında rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir’de Seyyidharun Veli Bulvarı'nda bulunan bir ekmek fırınında çalışan İbrahim Güner, çalıştığı sırada sırt ağrısı, soğuk terleme ve mide ağrısı şikayetiyle bir anda fenalaştı.

Güner'in durumunu gören iş arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İş yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güner, buradaki müdahalenin ardından, kalp krizi geçirmesi ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle hava ambulansı ile Konya merkezdeki Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.