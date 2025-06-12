Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi
Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Konya'da rehberlik öğretmeni, okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokula gelen B.O. (27), rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) odasında tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli B.O, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bilgi almak için olay yerine geldi.
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