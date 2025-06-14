Seydişehir Kent Konseyi üyeleri gazetecilerle buluştu
Seydişehir'de Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Seydişehir'de Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, Kent Konseyi çalışmalarının sunumu yapıldı.
Görüş ve önerilerin ardından program sona erdi.
Seydişehir Kent Konseyi, ilçede halkın sesi olmayı ve yerel yöneticilerle arada köprü görevi üstlenmeyi hedefliyor.
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