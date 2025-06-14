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        Seydişehir Kent Konseyi üyeleri gazetecilerle buluştu

        Seydişehir'de Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:19
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        Seydişehir Kent Konseyi üyeleri gazetecilerle buluştu
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        Seydişehir'de Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, Kent Konseyi çalışmalarının sunumu yapıldı.

        Görüş ve önerilerin ardından program sona erdi.

        Seydişehir Kent Konseyi, ilçede halkın sesi olmayı ve yerel yöneticilerle arada köprü görevi üstlenmeyi hedefliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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