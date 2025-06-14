Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan dolu, ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bıraktı.
Caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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