Karapınar'da müzik dinletisi gerçekleştirildi

Dinleti programına Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Vidinli, "Öğrencilerimizin sanatsal yönünü geliştirmek, sahne tecrübesi kazandırmak ve müziğe olan ilgilerini artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Müziğin birleştirici gücüne şahit olduk.”dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.