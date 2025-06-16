Beyşehir'den kısa kısa

Babalar ve oğulları, Babalar Gününde Beyşehir ilçesinde göl kıyısında düzenlenen kampta bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı aile yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde bir ilke imza atarak babalar gününü de içerisine alan iki gün süreli baba, çocuk, kamp ve doğa etkinliği düzenledi.

Kamp, Beyşehir Gölü Milli Parkı Yeşildağ İskele Mevkiindeki Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

Kendi çadır ve ekipmanlarını getirerek çocuklarıyla birlikte ilçedeki kampa katılanlar da kampçılık becerisi kazanırken, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa gözlemi, doğa temalı atölyeler, doğa oyunları ve akşam ise kamp ateşi etkinlikleri gibi birbirinden keyifli etkinliklere dahil oldu.

- Doğa severlerin Beyşehir'de vazgeçemediği rotalar

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan nilüfer bahçesi, son dönemde doğa tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.