Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Babalar ve oğulları, Babalar Gününde Beyşehir ilçesinde göl kıyısında düzenlenen kampta bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Babalar ve oğulları, Babalar Gününde Beyşehir ilçesinde göl kıyısında düzenlenen kampta bir araya geldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı aile yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde bir ilke imza atarak babalar gününü de içerisine alan iki gün süreli baba, çocuk, kamp ve doğa etkinliği düzenledi.

        Kamp, Beyşehir Gölü Milli Parkı Yeşildağ İskele Mevkiindeki Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

        Kendi çadır ve ekipmanlarını getirerek çocuklarıyla birlikte ilçedeki kampa katılanlar da kampçılık becerisi kazanırken, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa gözlemi, doğa temalı atölyeler, doğa oyunları ve akşam ise kamp ateşi etkinlikleri gibi birbirinden keyifli etkinliklere dahil oldu.

        - Doğa severlerin Beyşehir'de vazgeçemediği rotalar

        Beyşehir Gölü kıyısında yer alan nilüfer bahçesi, son dönemde doğa tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

        Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesinin balıkçı limanından gezinti tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi yaz döneminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin de vazgeçilmez bir rotası haline geldi.

        Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde nilüfer çiçeklerini görüntüleme ve sosyal medyada paylaşma imkanı buluyor.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü nilüfer bahçesi gezisi ile başladı.

        Doğa severlerin ilçede ziyaret ettiği bir başka adres Yeşildağ Mahallesindeki Leylekler Vadisi oldu.

        Derebucak'taki Çamlık mağaralarını da gezen doğa severler, burada da mağara içerisinden geçiş yaptı, ardından başladığı yürüyüşü tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!

        Benzer Haberler

        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Konya'da motosiklet tutkunları huzurevini ziyaret etti
        Konya'da motosiklet tutkunları huzurevini ziyaret etti
        Konya'da asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" dü...
        Konya'da asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" dü...
        Konya'da üniversite öğrencileri okul duvarlarını renklendiriyor
        Konya'da üniversite öğrencileri okul duvarlarını renklendiriyor
        Konya'da sağanak; cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu
        Konya'da sağanak; cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu
        Karapınar'da müzik dinletisi gerçekleştirildi
        Karapınar'da müzik dinletisi gerçekleştirildi