Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan şüpheli yakalandı

İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istedi.

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